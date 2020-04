Meteo, torna il caldo sull'Italia: da domani temperature sopra la media

Risalgono le temperature sull'Italia, con un ritorno del bel tempo che le porterà al di sopra della media già tra oggi e domani. Favorevoli condizioni meteo , con un ulteriore incremento del caldo, anche per il weekend, fatta eccezione per qualche isolato temporale fra il Centro e la Sardegna. Sono le previsioni per i prossimi giorni dei meteorologi di Meteo Expert- Meteo.it.«Il fronte freddo, responsabile di un brusco calo delle temperature su molte regioni - spiegano - si è già allontanato. Da oggi assisteremo ad un nuovo rinforzo dell'alta pressione con la colonnina di mercurio che si riporterà al di sopra della norma». Il tempo tra oggi e domani, quindi, sarà bello, fatta eccezione per qualche annuvolamento che potrà interessare soprattutto le Isole maggiori e l'area tirrenica. Le temperature risaliranno velocemente grazie anche a un leggero rinforzo dei venti di scirocco.