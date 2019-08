Meteo, addio al caldo africano: nel week end arrivano i temporali

#Meteo: WEEKEND, Sabato 24 e Domenica 25 con Raffica di Temporali e Grandine. Ecco in Quali Regioni #weekend https://t.co/PXvqIrIbUZ pic.twitter.com/j48AmhrHw0 — IL METEO.it (@ilmeteoit) August 22, 2019

La giornata di domenica 25 sarà quasi fotocopia della precedente, a parte l'assenza dei temporali sulla Pianura Padana. Nelle ore pomeridiane grandinate e raffiche di vento improvvise sono attese su tutti gli Appennini, in Toscana, in Sardegna e sulle zone interne della Sicilia. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte inoltre che dalla prossima settimana l'estate sarà in declino. Continueranno ad essere presenti numerosi temporali su tutti i rilievi e localmente sulle zone di pianura, le temperature scenderanno gradualmente fino a rientrare nella media del periodo; l'atmosfera insomma si preparerà ad accogliere l'arrivo dell'autunno meteorologico che comincerà sabato 1 settembre.

Giovedì 22 Agosto 2019

