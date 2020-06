Meteo, luglio ballerino: i primi 10 giorni con caldo e sole ma poi cambierà tutto

Luglio è alle porte e porterà l'attesa estate. I primi giorni del mese saranno bollenti, però a partire dalla metà del mese la situazione potrebbe cambiare con una rottura dell'alta pressione e il possibile arrivo di un pericoloso ciclone in grado di scatenare violenti temporali e vento forte.

Dalla prossima settimana si avrà una certa stabilità atmosferica che porterà sole e caldo in gran parte delle regioni italiane al punto che in alcune aree si sfioreranno anche i 40 gradi. Sui rilievi saranno presenti però possibili precipitazioni temporalesche nei pomeriggi. L'estate potrebbe però subire un brusco arresto intorno al 10/11 del mese con l'arrivo di un pericoloso vortice ciclonico, sospinto da correnti instabili e fresche in discesa dal Nord Europa che porterà maltempo piuttosto intenso.

A partire dalle regioni del Nord ci saranno temporali, anche a carattere temporalesco e con grandine seguiti da venti che porteranno anche a un abbassamento considerevole delle temperature. Dopo qualche giorno il maltempo si sposterà nelle regioni del Centro.

Ultimo aggiornamento: 12:52

