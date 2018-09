Meteo, stop al caldo e maltempo in arrivo: oggi e domani temporali e grandine

Meteo: tra GIOVEDI 6 e VENERDI 7 nuova mitragliata di GRANDINE, ecco dove » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/Va9nHu6oej #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 6 settembre 2018

Giovedì 6 Settembre 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 13:15

Meteo, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il tempo sta dunque per cambiare, con il vortice che è pronto a influenzare le nostre regioni facendo affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali e maltempo. Oggi, giovedì 6 - secondo quanto afferma il team di www.ilMeteo.it - il tempo peggiorerà sull'arco alpino e nel pomeriggio anche sulla Pianura padana, con rovesci e temporali in tutto il Nord: possibili grandinate a Milano, Torino, Verona e Venezia.Domani la perturbazione si incattivirà ulteriormente con un'altra ondata di temporali al Nord, eccetto in Piemonte, ma anche al Centro e fino a Roma e al Sud in Puglia. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna come la provincia di Olbia-Tempio e la Sicilia in provincia di Palermo e Trapani.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso del weekend la pressione tornerà ad aumentare lentamente, e se sabato i temporali saranno residui al Nordest mentre continueranno a colpire le regioni adriatiche centro-meridionali, domenica il sole sarà prevalente su tutte le regioni. In anteprima Sanò annuncia una nuova ondata di caldo africano che riporterà l'estate per gran parte della prossima settimana.