Meteo, temporali e vento su tutta l'Italia: allerta nel Lazio, frana costone nel Napoletano

Non allenta la morsa del maltempo sull'Italia. Nelle prossime ore continueranno le piogge e il vento su gran parte delle regioni, e in alcune scatta l'allerta della Protezione Civile. Calabria occidentale, nei settori meridionali del Lazio, nei ettori settentrionali della Puglia e su alcuni settori di Basilicata è allerta arancione come per la Campania e la Sardegna. Allerta gialla, invece, su Emilia Romagna, in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le restanti aree della Sardegna, e su tutta la Sicilia.

Meteo, a Roma allerta arancione per le prossime 24 ore. «Temporali forti e vento»

Dopo una breve tregua è in arrivo una seconda perturbazione che porterà maltempo nelle giornate di oggi e di domani. Nel corso della mattinata forti piogge colpiranno i settori nord della Sardegna, il Lazio con intensi rovesci e temporali possibili anche su Roma. Le piogge interesseranno anche alcuni tratti della Liguria e del Nordest specie il Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del Paese il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo con anche qualche generosa schiarita. Nel pomeriggio il maltempo si concentrerà su Campania, basso Lazio, Abruzzo, Molise fino alle Marche, l'Umbria e il settore più meridionale della Toscana dove non si escludono possibili nubifragi. Le temperature continueranno ad essere al di sotto della media stagionale, ma già dalla giornata di martedì potrebbe tornare il bel tempo, con un lieve rialzo delle temperature e le prime schiarite.

Monte Amiata, 15 centimetri di neve. Neve fuori stagione sul Monte Amiata dove questa mattina un manto di circa 15 centimetri ricopre la vetta. La temperatura al di sotto della media stagionale nella notte ha portato ad una nevicata inaspettata. Non si registrano comunque disagi per un fenomeno che, a settembre, non si registrava sul Monte Amiata da parecchi anni.

Frana costone a Napoli. Un costone roccioso è crollato stamane nel comune di Monte di Procida (Napoli), in località Acquamorta, nei pressi di un'area di parcheggio al momento semivuota. I detriti non hanno provocato danni né feriti. A causare il cedimento le abbondanti piogge che stanno investendo la Campania nelle ultime ore. Per oggi è in vigore l'allerta meteo arancione, che la Protezione civile campana ha prorogato anche a domani riducendo la criticità a gialla.



ROMA Per la giornata di domani è previsto un cielo nuvoloso con piogge e temperature comprese tra 11 e 18 gradi. È prevista una brezza leggera.

MILANO Cielo nuvoloso sui rilievi, dalla mattina e sulla pianura poco nuvoloso per transito

irregolare di nuvolosità medio-alta; dal pomeriggio ampie schiarite, in particolare sui settori occidentali, con addensamenti in serata sui rilievi settentrionali e orientali. Precipitazioni assenti, salvo deboli piovaschi sui rilievi settentrionali e orientali possibili al mattino e dal pomeriggio. Minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 9 °C, massime intorno a 19 °C.

Maltempo a Ostia, barca a vela finisce contro la scogliera: il momento dello schianto

Ultimo aggiornamento: 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA