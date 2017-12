Giovedì 28 Dicembre 2017, 15:53

«Come nelle attese un vortice freddo dopo aver portato maltempo al Nord rinnova ora piogge e temporali sparsi al Centrosud, anche con grandine - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - le temperature sono in picchiata tanto che rovesci di neve hanno interessato anche le quote collinari il Centro, mediamente oltre 700-1100m al Sud. Nel frattempo migliora al Nord salvo residue deboli precipitazioni sul Nordest ma in esaurimento. Venerdì ritroveremo ancora qualche rovescio o temporale su medio-basso versante Adriatico e Sud, con neve oltre 700-1000m, anche più in basso tra Marche e Abruzzo. Altrove tempo in miglioramento, salvo nuove nevicate in arrivo a fine giornata sulle Alpi di confine centro-occidentali».«Nei giorni successivi l’alta pressione tenderà a riportare la quiete meteorologica almeno sino a San Silvestro compreso, pur con qualche eccezione - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - avremo infatti della variabilità recidiva su Levante Ligure e tirreniche con qualche occasionale piovasco non escluso, mentre sulle Alpi di confine tenderanno ad ammassarsi nubi e nevicate, specie in Valle d’Aosta, inizialmente a quote basse ma poi in netto rialzo sabato. Le temperature infatti saranno in nuovo generale aumento, anche sensibile in montagna».«Ad oggi appare molto probabile il passaggio di una veloce perturbazione proprio nel primo giorno del 2018, con qualche pioggia o rovescio più probabile sul Nordest e lungo le regioni tirreniche. Notte del Veglione invece in prevalenza asciutta su gran parte dello Stivale salvo qualche pioggia possibile sul Nordovest, in primis Liguria. Clima non particolarmente freddo» concludono da 3bmeteo.com