Domenica 22 Settembre 2019, 10:02

Il maltempo sembra non voler dare tregua all'Italia: dopo i temporali del weekend, infatti, anche la prossima settimana si aprirà all'insegna delle piogge, su tutta la Penisola. Temperature in calo al Nord, stabili al Centro e in aumento al Sud, ma sempre con possibili rovesci temporaleschi.Sono queste le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, lunedì 23 settembre 2019, secondo 3bmeteo.com. Al Nord ancora piogge in mattinata sul Nordovest, con schiarite dal pomeriggio, peggiora al Nordest con rovesci e temporali pomeridiani. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 23°C. Al Centro ancora piogge e temporali al mattino su tirreniche ed Emilia, nel pomeriggio rovesci e temporali anche sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 25°C. Al Sud instabile su Campania, Puglia e Calabria tirrenica, stabile altrove con transito di innocue velature. Temperature in lieve rialzo, massime tra 25 e 30°C.