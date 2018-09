Sorpresa, l'estate non è finita: martedì arriva la fiammata sub-tropicale

Domenica 2 Settembre 2018, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 12:48

Sebbene questo weekend sia sembrato in molte regioni autunnale, l'estate - quanto meno a livello di clima - non è finita. La prossima settimana infatti, fa sapere ilMeteo.it, il caldo tornerà. A partire da martedì un promontorio anticiclonico nord-africano, tenterà nuovamente l'espansione verso il nostro Paese e verosimilmente ci riuscirà, garantendo una nuova impennata termica.Nella fattispecie, il caldo tardivo si farà sentire soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori, dove nelle aree interne non sarà utopia raggiungere i 36°C. La fiammata sub-tropicale avrà minore incidenza al Centro peninsulare e soprattutto al Nord, dove comunque si potrà godere di qualche giorno di tepore, sicuramente gradevole.Il caldo tornerà, sì, ma solo per poco. Nuove perturbazioni atlantiche sono infatti in agguato, pronte a caratterizzare, quasi a conferma delle previsioni stagionali, il mese di settembre.