Meteo, nuova perturbazione atlantica: tornano i temporali, ecco dove e quando (ma al Sud sarà estate): le previsioni

Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni di stabilità e temperature perlopiù calde, che in alcune aree hanno decisamente anticipato l'estate, il tempo in Italia è destinato a subire (nuovamente) un deciso cambiamento. Già da oggi lunedì 13 maggio, un'intensa ondata di maltempo di matrice autunnale, originata dall'Atlantico, inizierà a farsi sentire su gran parte dell'Europa centro-occidentale, proseguendo per tutta la settimana. Le condizioni varieranno nelle diverse aree della Penisola, con l'Italia che risulterà in qualche modo spaccata: maltempo al Nord, a tratti al Centro, Sud decisamente più stabile. Dal punto di vista delle temperature, l'impatto delle precipitazioni ne causerà una diminuzione, portando i valori al di sotto della media nelle regioni settentrionali. Al contrario, nelle regioni centrali e meridionali, le temperature si attesteranno sopra la media (al Sud anche sopra ai 30°C).

Le previsioni

Secondo 3b meteo, le aree più colpite saranno le regioni settentrionali dell'Italia, dove un vortice di bassa pressione, proveniente dal Regno Unito, porterà frequenti perturbazioni. Questo cambio di clima segna l'inizio di una nuova fase piovosa alimentata sia dalle correnti fresche nord-atlantiche che da quelle calde provenienti dal nord Africa, una combinazione che darà luogo a fenomeni meteorologici intensi, principalmente sotto forma di temporali, con il rischio concreto di nubifragi e grandine (sempre al Nord Italia). Per quanto riguarda le regioni centrali, saranno interessate da passaggi instabili che potrebbero risultare localmente significativi, in particolare in Toscana, Umbria, Marche e, occasionalmente, lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo. Il sud dell'Italia, invece, resterà più protetto all'interno di una bolla anticiclonica, con solo qualche disturbo nuvoloso più stratificato e meno fenomeni di rilievo.

La serie di perturbazioni

La serie di perturbazioni prenderà il via oggi (lunedì 13 maggio), con i primi fenomeni più intensi attesi sui settori alpini e prealpini, mentre alcuni temporali potrebbero interessare anche le pianure, in particolare in Piemonte, Lombardia e Friuli. Una seconda perturbazione seguirà tra martedì e mercoledì, con il picco delle condizioni meteorologiche avverse previsto per mercoledì, quando alcune aree del Nord potrebbero registrare precipitazioni superiori ai 120/150 mm e potenziali criticità locali. Una terza perturbazione, prevista per giovedì, attraverserà prevalentemente il Nord, riproponendo condizioni simili. Anche la giornata di venerdì 17 e il weekend 18-19 maggio potrebbero essere caratterizzati da spiccata instabilità con tempo anche perturbato sul nord Italia.

Lunedì 13 maggio

Al Nord, marcata instabilità su Alpi/Prealpi e pedemontane con rovesci e temporali, localmente intensi e in parziale estensione alle pianure circostanti. Temperature in calo (massime tra 21 e 26 gradi).

Al Centro, invece, previsto cielo parzialmente soleggiato su coste ed entroterra costiero, qualche temporale diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi. Al Sud, soleggiato o al più velato, salvo maggiore variabilità pomeridiana sulle zone interne appenniniche con isolati fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi.

Martedì 14 maggio

Al Nord, tempo a tratti instabile fin dal mattino con piogge intermittenti, intenso peggioramento entro sera al Nordovest e Lombardia con forti temporali. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al Centro, secondo 3b meteo, nubi sparse e schiarite con qualche isolato temporale pomeridiano in Appennino in locale sconfinamento all'Adriatico. Temperature stazionarie massime tra 22 e 27 gradi. Al Sud: sole prevalente con qualche velatura o stratificazione e sporadici piovaschi diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30.

Mercoledì 15 maggio

Tempo perturbato con rovesci e temporali anche forti e localmente a carattere di nubifragio con possibili grandinate al Nord. Temperature in ulteriore calo, massime tra 18 e 23.

Al Centro: situazione a tratti instabile tra Toscana, Umbria e Marche con qualche rovescio o temporale, maggiori aperture altrove. Temperature in locale flessione, massime tra 23 e 27 gradi. Al Sud, previsto sole prevalente, eccezion fatta per velature o stratificazione in avanzamento da ovest e qualche disturbo in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 31 gradi.

Giovedì 16 maggio

Al nord ovest, nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est, invece, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole altrove. Al Centro: sereno sulla Capitale e sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Sud, nubi sparse con ampie schiarite; sereno sulla Costa Smeralda e su interne sarde.