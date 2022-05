Meteo, assaggio d'estate da metà settimana. Le previsioni: punte di 30 gradi su tutta l'Italia

A metà settimana arriva un assaggio d'estate con punte di 30 e 31 gradi. L'anticiclone africano toccherà prima il Nord e poi il Centro-Sud. Come riporta 3bmeteo il sole sarà prevalente su tutte le regioni e la nuvolosità sarà più presente soltanto sui rilievi. Una situazione che potrebbe durare almeno fino al weekend 14-15 maggio.

L'anticiclone in espansione dall'Europa occidentale, supportato da un flusso di correnti in risalita dal Nord Africa, favorirà una maggior stabilizzazione del tempo e un aumento delle temperature. Il rialzo termico coinvolgerà tutta Italia, soprattutto il Nord, dove entro mercoledì si potranno sfiorare punte di 28/30°C. Nello specifico, da domani il bel tempo si alternerà ad una certa instabilità diurna che si genererà sull'Appennino centro-meridionale e sulle zone interne delle isole maggiori, con rovesci e temporali che sconfineranno localmente alle coste della Campania e dell'alta Calabria tirrenica, esaurendosi in serata.

Nella seconda parte della settimana il tempo sarà generalmente stabile sull'Italia con prevalenza di sole. Nelle ore pomeridiane, tuttavia, sarà sempre possibile un lieve variabilità in prossimità delle Alpi orientali e dell'Appennino meridionale, con isolati fenomeni in assorbimento entro sera. Aumenteranno ancora le temperature su tutta Italia.