Meteo, settimana spaccata: temporali e grandine, poi nuova ondata di caldo africano

Ultimo aggiornamento: 11:44

In queste oreoceanica richiamata da una vasta depressione sull’Atlantico sta raggiungendo le regioni settentrionali innescando. Alinvece continuerà a dominare l’anticiclone. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi,, tantiscenderanno verso le pianure del Nordovest per poi spostarsi rapidamente verso quelle del Nordest. Sono attesee improvvisi. Le temperature subiranno una diminuzione di 5-7°C., la pressione comincerà lentamente ad aumentare al Nord con ultimi temporali sull’arco alpino, occasionali ancora sulle pianure del Nordest. Sul resto del Nord e al Centro-Sud il tempo sarà più stabile salvo isolati piovaschi sull'alta Toscana e sulle Marche. Le temperature subiranno una generale diminuzione su tutto il Paese con un clima caldo piacevole. Le cose cambieranno radicalmente da. L’alta pressione tornerà a espandersi su tutte le regioni regalando una giornata prevalentemente soleggiata. Dal’anticiclone africano dal deserto dell’Algeria si innalzerà verso il nostro Paese.investirà tutte le regioni. Le temperature subiranno un sensibile aumento.Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che i valori termici massimi previsti tra venerdì e domenica prossima toccheranno punte di 38°C in Emilia, in Toscana (Firenze), Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia. Temperature fino a 43°C invece sulle zone interne della Sardegna, la regione più calda di questa settimana.