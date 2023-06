Meteo, caldo africano addio: arrivano i temporali: le previsioni nel weekend

Dopo le temperature che si sono rinfrescate durante il weekend appena trascorso, la nuova settimana è cominciata all'insegna dell'anticiclone africano, che ha riportato il termometro in alto. Ma secondo le previsioni meteo, la nuova fiammata non riguarderà tutta Italia e durera solo pochi giorni.

Le previsioni

Secondo gli esperti di 3BMeteo, con il passare dei giorni le condizioni cominceranno gradualmente a cambiare. Ce ne accorgeremo già nel corso di martedì, quando la coda di un fronte in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale riuscirà ad infiltrarsi su parte del Nord Italia, innescando qualche temporale già al mattino sulle Alpi orientali, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera e in estensione alle pianure del Triveneto e della Lombardia orientale, localmente anche forte. Entro fine giornata alcuni fenomeni in arrivo fin su ovest Lombardia ed est Piemonte, oltre che su tratti dell'Emilia. Le temperature cominceranno a perdere qualche grado nei valori massini al Nordest, mentre non subiranno variazioni significative sul resto d'Italia.

Meteo Mercoledì

La coda del fronte si infiltrerà ancora più a sud, coinvolgendo non solo il Nord Italia con qualche temporale soprattutto a ridosso dei rilievi (compresi quelli del Nordovest), ma anche l'Appennino centrale tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, specie nelle ore diurne. In serata qualche rovescio non escluso fin sulle coste del medio versante adriatico. Sul resto d'Italia invece continuerà a prevalere il tempo soleggiato. Le temperature caleranno di alcuni gradi al Centro-Nord, mentre rimarranno pressoché stabili al Sud.

Meteo Giovedì

Un temporaneo promontorio anticiclonico determinerà un avvio di giornata più stabile, anche se dal nord Atlantico si avvicinerà un nuovo fronte, questa volta più organizzato dei precedenti, responsabile di un graduale deterioramento al Nordovest con temporali a partire dalle zone alpine. Qualche fenomeno diurno atteso anche in Appennino, altrove condizioni più stabili. Venerdì l'anticiclone sembrerebbe cedere sotto la spinta di del fronte nord atlantico, con conseguente incremento dell'instabilità al Nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche. I fenomeni potrebbero risultare localmente forti e accompagnati da grandine su tratti della Val Padana e delle regioni centro-settentrionali tirreniche, con temperature in deciso calo. La stabilità si protrarrebbe invece sul resto delle regioni centrali e al Sud.