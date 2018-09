Meteo, torna il caldo ma non per molto: «30 gradi a Roma», ma domenica sarà autunno

METEO WEEKEND: Sabato e Domenica da MONITORARE, saremo stretti tra un MEDICANE ed un nuovo impulso fresco » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/IMa92bSiGa #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 27 settembre 2018

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che la prossima settimana avrà caratteristiche decisamente autunnali, infatti mentre il vortice ciclonico porterà maltempo al Sud, l'ennesimo ingresso di aria di origine artica farà irruzione al Nordest per poi portarsi verso il Centro-Sud adriatico con maltempo e anche neve a bassa quota sugli Appennini.

Giovedì 27 Settembre 2018, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 14:13

Meteo, piccoli assaggi d'autunno per gran parte delle città del Centro-Nord , con soli 6-8 gradi e un risveglio decisamente fresco: questo calo delle temperature lascerà posto ad un clima via via caldo, ma non per molto, secondo quanto afferma il team del sito www.iLMeteo.it, che avvisa che fino a domani le temperature diurne cominceranno a salire fino a raggiungere nuovamente valori vicini ai 30°C al Centro, come a Firenze e Roma, e fino a 27°C al Nord; valori più bassi al Sud, interessato ancora da venti freschi orientali, nel frattempo il piccolo ciclone mediterraneo che si era formato sullo Ionio invece non dovrebbe creare problemi all'estremo Sud.Nel corso del weekend un nuovo afflusso di correnti di origine artica farà irruzione a partire dal Nordest. Se sabato la giornata sarà soleggiata e mite di giorno, domenica la Bora farà calare le temperature di circa 7-8°C con valori massimi sotto i 20°C al Nord, e di poco sopra al Centro-Sud, inoltre si formerà un vortice ciclonico sulla Sardegna che porterà maltempo sull'isola.