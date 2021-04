Meteo, maltempo e grandinate al Nord, assaggi di estate al Sud: «Punte di 28-30 gradi»

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni fino al weekend del 1° maggio. Gli ultimi giorni del mese di aprile vedranno ancora condizioni di maltempo sull'Italia, per via di una perturbazione associata ad una depressione sull'Europa centrale: secondo quanto affermano gli esperti di 3bmeteo.com, ci sarà maltempo in prevalenza al Centro-Nord, con fenomeni temporaleschi intensi e localmente accompagnati da grandine. La giornata peggiore sarà quella di giovedì, ma locali condizioni di instabilità si avranno anche venerdì. Il Sud invece vedrà un rialzo termico con temperature massime che potranno superare la soglia dei 25 gradi, con 28-30 gradi sul Tavoliere in Puglia, nel Cosentino in Calabria e sulla Sicilia interna.

Nella giornata di giovedì al Nord-Ovest ci sarà maltempo fin dal mattino con piogge e rovesci a carattere sparso, nuvoloso con tendenza a peggioramento sul Nordest e l'Emilia Romagna. Dal pomeriggio-sera fenomeni più diffusi e localmente a carattere di temporale con locali episodi di grandine. Al Centro tempo instabile fin dal mattino sulla Sardegna, nubi in progressivo aumento sui settori peninsulari con rovesci e temporali in arrivo da ovest ed in estensione tra il pomeriggio e la sera anche al versante Adriatico. I fenomeni potranno localmente assumere carattere di temporale con episodi di grandine. Al Sud infine tempo a tratti nuvoloso sulla Campania con locali deboli piogge non escluse al mattino sui settori più settentrionali, ampie schiarite altrove con poche velature del cielo. Temperature in calo al Centro-Nord, in aumento al Sud.

Nella giornata di venerdì invece, scrive ancora 3bmeteo.com, al Nord cieli irregolarmente nuvolosi con qualche pioggia, isolata sui settori di pianura, più frequente sui rilievi specie al pomeriggio quando i fenomeni potranno presentarsi anche a carattere temporalesco ed interessare gli adiacenti settori di pianura. Al Centro tempo irregolarmente nuvoloso su Sardegna e Toscana con qualche fugace fenomeno, ampie schiarite sulle altre zone con precipitazioni poco probabili. Infine al Sud in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche locale velatura in transito. Temperature in lieve locale aumento al Nord, in aumento al Centro, in ulteriore aumento al Sud.