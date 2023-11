Meteo, l'estate di San Martino ha le ore contate: venti di burrasca e temporali per il "venerdì 17"

L'estate di San Martino ha le ore contate. Secondo le previsioni di 3BMeteo, già nella serata di giovedì si scorgeranno le avvisaglie di un peggioramento al Nordovest, in Sardegna e sull'alto Tirreno per l'avvicinamento di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. La nuvolosità andrà aumentando, sulle Alpi occidentali torneranno le prime piogge e nella notte di venerdì rovesci e temporali raggiungeranno parte della Sardegna e della Toscana, con qualche piovasco fin sul settore tirrenico centrale. Nella sua traiettoria da nordovest a sudest il fronte coinvolgerà in minima parte il Settentrione, mentre concentrerà i suoi effetti soprattutto al Centro-Sud peninsulare, anche con alcuni temporali. Al suo seguito affluirà aria più fredda dalle alte latitudini europee che scaccerà quella calda presente da inizio settimana, determinando un ridimensionamento delle temperature soprattutto in quota.

Meteo venerdì

Al Nord iniziali schiarite al Nordovest, nuvoloso sulle altre regioni con deboli piogge o pioviggini e qualche fenomeno più consistente in Romagna.

Neve sulle Alpi oltre i 1600m. In giornata ampie schiarite al Nordovest e Lombardia, ancora piogge su Triveneto orientale e Romagna ma in graduale attenuazione e con tendenza a schiarite entro sera. Al Centro tempo instabile già al mattino con piogge e rovesci sulle zone interne in genere e sul basso Lazio. Nel corso della giornata schiarite sul versante tirrenico a partire dalla Toscana e in estensione fino al Lazio entro sera. Instabilità in aumento con il passare delle ore sulle zone interne e su quelle adriatiche, con piogge e rovesci, specie in Abruzzo, in esaurimento in serata con schiarite. Possibile qualche spruzzata di neve sull'Appennino oltre i 2000/2300m. Al Sud nubi e piogge già al mattino sulla Campania, in intensificazione in giornata e in estensione fino a Calabria, Lucania e Messinese entro sera. Sempre in serata peggioramento sul versante adriatico con piogge e temporali in Puglia, specie sul Salento. Più soleggiato sul resto della Sicilia. In Sardegna variabilità con qualche pioggia al mattino, poi ampie schiarite.

La tendenza per il weekend

Il fronte freddo che nella giornata di venerdì scorrerà velocemente sullo Stivale portando tempo instabile su molte regioni, specie centro-meridionali, si allontanerà dalle prime ore di sabato. Ne conseguirebbe una giornata in gran parte soleggiata, ad eccezione di un po' di instabilità che si attarderà sulle regioni del medio-basso Adriatico, con alcuni piovaschi intermittenti più frequenti in Puglia, probabilmente fino a sera. Più isolatamente alcuni deboli fenomeni potrebbero coinvolgere anche alta Calabria tirrenica e Basilicata, seppur alternati a schiarite. L'aria fredda al seguito del fronte determinerebbe un temporaneo calo delle temperature, soprattutto nei valori minimi al Centro-Nord, tanto che sulla Val Padana i rasserenamenti notturni potrebbero favorire anche qualche gelata.

Il tempo domenica

Domenica l'anticiclone rimarrebbe saldo sulle nostre regioni centro-meridionali, dove la giornata trascorrerebbe all'insegna della stabilità prevalente con tempo soleggiato, mentre il Nord e l'alto Tirreno rimarrebbero marginalmente esposti ad una circolazione umida occidentale legata ai fronti atlantici in scorrimento alle latitudini centro-settentrionali del Continente. Con questi presupposti potremmo attenderci alcuni annuvolamenti sulle Alpi, in Liguria e sull'alta Toscana, localmente anche sul Lazio, con possibilità di qualche piovasco soprattutto sul finire della giornata. Le temperature perderebbero ancora alcuni gradi nei minimi al Sud, in particolare in Puglia dove si potrebbe scendere anche sotto i 10°C, complici anche le schiarite notturne. I valori sarebbero invece in aumento nei massimi un po' su tutta Italia, miti soprattutto al Centro-Sud, con locali picchi di 20°C. Si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni, vista la distanza temporale.