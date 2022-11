Meteo, le previsioni del week-end: temperature in calo, temporali, nubifragi e neve. La nuova intesa perturbazione regione per regione

Finito il caldo anomalo di novembre. Solo oggi ci sarà una temporanea pausa ma da domani l'intensa perturbazione che ha già colpito l'Italia da ieri tornerà ad avvolgere la Penisola. Oggi il tempo sarà pressochè soleggiato ovunque, ma da domani il meteo cambierà di nuovo e il peggioramento di temperature e cielo è certo. A dire il vero già nel tardo pomeriggio ci sarà piovasco sulla Toscana settentrionale, poi nel corso della notte i fenomeni tenderanno ad intensificarsi su centro est Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna dove potranno assumere carattere temporalesco e risultare di forte intensità. Nubi e piogge a carattere sparso transiteranno anche sul Nord Italia ma la traiettoria dei fronte limiterà molto i fenomeni al Nordovest a causa dell'ombra pluviometrica offerta dalle Alpi. Soltanto tra Lombardia orientale, Trentino, Veneto e Friuli, soprattutto Friuli i fenomeni potranno risultare moderati a tratti intensi. Queste le previsioni Meteo di 3BMeteo.

E ci sarà anche la neve. Nevicate interesseranno l'arco alpino a quote medio alte. Venerdì mattina l'instabilità si concentrerà prevalentemente sulle regioni centrali e su parte del Nordest con fenomeni localmente intensi tra Lazio e Campania oltre che sul Friuli. Il fenomeno è previsto anche sulle Alpi con deboli nevicate oltre confine sui settori centro occidentali e localmente moderate sulle Dolomiti e il settore orientale. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi rapidamente al Centro Nord, resisterà solo una moderata instabilità all'estremo Sud della Penisola con qualche piovasco sul basso Tirreno in temporanea attenuazione serale. Nel corso della notte una nuova perturbazione tenderà a sopraggiungere da ovest e sarà l'inizio di un week-end perturbato. Le temperature saranno stabili, i venti moderati o forti a rotazione ciclonica attorno a un minimo sull'alto Adriatico. Ecco le previsioni meteo per il week end.

Nel weekend le correnti in arrivo dall'Europa settentrionale inizieranno ad affluire sulla Penisola. Attesa una diminuzione delle temperature a iniziare dalle regioni scentro settentrionali che entro domenica si propagherà anche al Sud, sopra media prima fino ai giorni precedenti. Andiamo allora a vedere questi valori.

Venerdì 18 novembre

Nord: Cielo nuvoloso al mattino con piogge su Triveneto ed Emilia-Romagna, in esaurimento; ampie schiarite in estensione da ovest entro il pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 17. Centro: Cielo nuvoloso con rovesci e locali temporali, in esaurimento dal pomeriggio tendenza ad ampie schiarite. Temperature in calo, massime tra 15 e 21. Sud: Cielo nuvoloso con piogge, rovesci e temporali, più probabili sul versante tirrenico e in Sardegna. Temperature in diminuzione, massime tra 17 e 23.

Sabato 19 novembre

Nord: Cielo poco nuvoloso, salvo nebbie lungo il Po e addensamenti più consistenti tra Veneto ed Emilia-Romagna ma con ampie schiarite. Temperature in calo, massime tra 11 e 15. Centro: Cielo molto nuvoloso con piogge diffuse e localmente intense, specie sul versante adriatico, con neve in Appennino sopra i 1600m. Temperature in calo, massime tra 11 e 16. Sud: Cielo nuvoloso, piogge e rovesci diffusi soprattutto sul versante tirrenico, anche con locali temporali. Temperature in diminuzione, massime tra 14 e 22.

Domenica, 20 novembre 2022

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Sereno altrove. Al nord est: Coperto con pioggia debole in Romagna, Sereno sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Nuvoloso con locali aperture sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso. Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, Piogge di forte intensita' sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nuvoloso con locali aperture sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia moderata sulle Murge, Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia moderata sul catanese e sul palermitano, Sereno sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, Coperto con pioggia debole altrove.