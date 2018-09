Meteo, temporali in arrivo: ma dal weekend sarà di nuovo estate

Mercoledì 12 Settembre 2018, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 12:18

L'ondata diche ha investito l'Italia negli ultimi giorni si prenderà una piccola pausa. Tra giovedì e venerdì, infatti, una debole perturbazione atlantica causerà un aumento deciso della nuvolosità al Centro-Nord e anche qualche temporale, soprattutto in Sardegna, sull'arco alpino, sugli Appennini e infine al Nordest venerdì.Nel corso della pressione tornerà ad aumentare su tutte le regioni, e sia sabato sia domenica il sole tornerà a prevalere, salvo occasionali addensamenti sui rilievi, ma con rare precipitazioni. Temperature di nuovo in aumento dopo il temporaneo calo dovuto al passaggio perturbato. Secondo ilmeteo.it, l'estate non sembra aver voglia di abbandonare l'Italia, infatti anche nella prossima settimana l'anticiclone africano continuerà a dominare il nostro Paese portando giornate soleggiate e con temperature sopra la media del periodo di 3-5°C.