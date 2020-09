Meteo, ultimo weekend di vera estate: l'autunno sta arrivando

Prepariamoci a vivere l’ultimo fine settimana di vera estate. E sarà l’ultimo per due motivi; il primo è che le temperature che assaporeremo sabato e domenica saranno ancora tipicamente estive, cosa che non avverrà invece la prossima settimana quando il tempo peggiorerà seriamente e il clima si rinfrescherà. Nel weekend i valori massimi toccheranno nuovamente punte di 30-32°C su gran parte d’Italia (ad eccezione del Nordovest dove ci saranno alcune insidie).



Il secondo motivo ce lo dà il calendario, infatti dal 22 settembre entreremo a tutti gli effetti in Autunno. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica quindi che sabato e domenica saranno due giornate di bel tempo e a parte la nuvolosità in aumento al Nordovest e in Sardegna (domenica, anche con qualche temporale) il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.