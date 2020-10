Meteo, da venerdì e nel weekend arriva l'estate di San Martino in anticipo

Da venerdì e nel corso del weekend l'anticiclone africano in espansione sull'Italia farà arrivare, in anticipo di una decina di giorni, la tradizionale estate di san Martino. Il sole e il clima mite che caratterizzeranno questo periodo su quasi tutto il Paese, non saranno però presenti sulla zona più popolosa d'Italia: la Pianura Padana. Ciò è dovuto al ritorno della nebbia.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da oggi e almeno per altri 7 giorni l’Italia sarà protetta dall’anticiclone africano che dal deserto algerino si sta espandendo su tutto il bacino del Mediterraneo. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un tempo piuttosto soleggiato al Centro-Sud e sui rilievi, spesso nebbioso o con cielo coperto (dovuto al sollevamento delle nebbie) sulla Pianura Padana. Le temperature saliranno oltre la media del periodo di quasi 8°C con valori massimi che al Sud e sulle vallate del Trentino Alto Adige toccheranno punte di 23-24°C, al Centro fino a 22°C (come a Roma) e al Nord circa 18-20°C (in Emilia e dove la nebbia non sarà presente). Dove il tempo sarà nebbioso la temperatura rimarrà piuttosto bassa non superando i 12-14°C di giorno. La nebbia comincerà a ridurre la visibilità già nella giornata di venerdì, soprattutto sul Veneto, nel corso del weekend invece interesserà gran parte della Pianura Padana da Torino a Milano, a Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Ferrara, Bologna. Assieme alla nebbia si ripresenterà il problema dell’inquinamento dell’aria che tenderà a peggiorare gradualmente sulle grandi città.

