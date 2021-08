Caldo, torna l'afa di Lucifero nel weekend. Roma e Milano tra le città più colpite

Meteo, calde previsioni per il weekend. Dopo una breve pausa torna l'afa di Lucifero, l'anticiclone africano che ha tenuto in ostaggio l'Italia con temperature roventi prima del Ferragosto. Sulla penisola si prevedono per il fine settimana punte fino a 36 gradi al centro-nord: Roma e Milano tra le città più colpite.

Meteo, torna il caldo di Lucifero: le città più colpite

L'anticiclone Lucifero tornerà in azione il prossimo weekend nuovamente pronto ad avvolgere l'Italia nell'afa. Dopo il break per le alte temperature grazie ai venti di Maestrale e Bora, da venerdì e soprattutto nel fine settimana il rafforzamento di quest'area di alta pressione provocherà un repentino aumento delle temperature massime che torneranno a misurare 33-36°C soprattutto al Centronord e in città come Bologna, Padova, Milano, Firenze e Roma, avvisa il team del sito www.iLMeteo.it.

L'Italia, quindi, tornerà a soffrire il gran caldo. Sia sabato e sia domenica, il sole sarà prevalente e il cielo praticamente sereno o soltanto localmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Al momento l'anticiclone africano, spiegano gli esperti, si è indebolito sul Mediterraneo centrale e una massa d'aria un pò meno calda, convogliata dai venti di maestrale, sta ponendo fine all'ondata di calore anche sulla Sicilia e sull'estremo Sud della penisola.

Queste correnti tuttavia risultano poco umide e solo localmente l'instabilità atmosferica potrà dare origine a dei rovesci in grado di alleviare la siccità che affligge molte delle nostre regioni centro meridionali. Secondo gli esperti, non assisteremo al transito di altre perturbazioni oltre a quelle che si sono manifestate a livello locale, mentre le temperature, come detto, particolarmente nel weekend tenderanno a salire riportandosi di nuovo di qualche grado al di sopra della norma.