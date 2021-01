Meteo, record di freddo in Veneto: -39,6 gradi sull'Altopiano di Asiago

Meteo, è freddo record in Veneto: -39,6 gradi alla Dolina di Campoluzzo, sull'Altopiano di Asiago. Prosegue, dunque, l'ondata di freddo in Veneto, con temperature che scendono ben al di sotto dello zero nelle località montane, raggiungendo il record di -39,6 gradi alla Dolina di Campoluzzo, luogo sperduto sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), dove è presente un punto di rilevamento dell'Arpav, ma che presenta un particolare microclima.

Le minime

Tra i paesi, i valori più significativi sono stati misurati ad Asiago (-19.3), Santo Stefano di Cadore (-18.8) e Feltre (-11.5). Tra le località normalmente più fredde della regione, le minime hanno toccato -22.2 gradi in Val Visdende, a Passo Cimabanche (-21.6), in Pian Cansiglio(-23.5) e nella Piana di Marcesina (-25.2).

