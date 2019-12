Meteo, weekend con forte vento e qualche temporale: ma da domenica cambia tutto

Ci stiamo avvicinando al weekend con condizioni meteo decisamente fredde ed invernali su tutta l'Italia. Sabato sarà molto ventoso con ultimi temporali, Domenica poi ancora qualche Insidia. Scopriamo subito cosa aspettarci con le previsioni nel dettaglio. Nel corso della giornata di venerdì 13 dicembre una profonda area depressionaria (988 hPa il minimo depressionario centrato sul medio-alto adriatico) investirà in pieno il nostro Paese, provocando nevicate fino a quote di pianura.





Altrove le condizioni meteo sono previste in rapido miglioramento con il ritorno del sole su buona parte del Centro Nord. Farà piuttosto freddo, specie al mattino e durante la notte, con valori sotto lo zero al Nord e nelle zone interne del Centro. Per domenica, infine, ci aspettiamo una bella giornata soleggiata da Nord a Sud con temperature massime in leggero aumento. Dal pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità tra Liguria di Levante ed alta Toscana, aree dove non escludiamo la possibilità di qualche isolato rovescio.

Ultimo aggiornamento: 11:29

