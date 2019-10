Meteo, perturbazione artica: le temperature crollano di 10 gradi. In arrivo anche temporali e grandinate

#Meteo: da Mercoledì BLITZ ARTICO con Grandine, Vento, Temporali e Crollo Termico. Ecco Dove e Quanto Durerà #articohttps://t.co/d6yEBqHlOU pic.twitter.com/x43Wd9lGqS — IL METEO.it (@ilmeteoit) October 2, 2019





Si è fatto attendere, ma sta arrivando. Un nucleo freddo di origine artica sta per fare irruzione sull' Italia , assieme a venti freddi di Bora. Nei prossimi giorni assisteremo a un calo delle temperature che, in alcune zone, scenderanno di addirittura dieci gradi. Il cambio di stagione verrà anche accompagnato da piogge , che sopra alcune regioni diventeranno temporali con locali grandinate Le regioni maggiormente coinvolte da questa irruzione saranno quelle settentrionali, in particolare il Nordest, e tutto il versante adriatico centro-meridionale, dalle Marche fino alla Puglia. L'ariafredda tuttavia dilagherà un pò su tutto il Paese portando i termometri su valori decisamente più consoni a questo periodo dell'anno ovunque. Per quanto riguarda le piogge avremo precipitazioni forti, ma piuttosto veloci, dapprima dal Nordovest verso il Nordest, sulla Toscana e, mercoledì, sul Lazio, poi su tutte le regioni adriatiche e su gran parte del Sud, a partire da giovedì.