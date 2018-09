Meteo, il freddo ha le ore contate: nel weekend picchi di caldo sopra la media

Sole e ancora una coda di fresco, domani sull'Italia, con temperature ovunque al di sotto delle medie stagionali per le correnti, anche se indebolite, provenienti dai Balcani. Ma poi, affermano i meteorologi del Centro Epson, l'alta pressione tornerà temporaneamente su tutta l'Italia garantendo ancora prevalenza di tempo soleggiato e favorendo nel contempo un nuovo sensibile aumento delle temperature, che torneranno quasi dappertutto al di sopra della norma, ma senza raggiungere i picchi di caldo anomalo che hanno caratterizzato le scorse settimane.

Domani, spiegano gli esperti, «la giornata sarà soleggiata con cielo sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di qualche modesta velatura sulle regioni del Centro-sud; qualche addensamento potrà lambire verso sera il versante ionico della Calabria e della Sicilia, dove nella notte sarà possibile qualche occasionale piovasco». Le temperature minime saranno in ulteriore calo al Centro-sud e all'estremo Nordovest e potranno scendere sotto i 10 gradi alle basse quote anche sulle regioni centrali.



Le massime saranno in rialzo anche di 3-5 gradi fatta eccezione per l'estremo Sud. Il rialzo termico - spiegano da Epson meteo - sarà accompagnato da un'attenuazione dei venti settentrionali che soffieranno però ancora moderati sul medio Adriatico e al Sud, localmente forti sul basso Ionio«. Venerdì ci saranno nuvole all'estremo Sud con la possibilità di brevi rovesci o temporali sulle zone ioniche di Calabria e Sicilia che saranno coinvolte »marginalmente dagli effetti di un'intensa depressione che si andrà formando nel basso Ionio e che potrebbe evolvere in un Tropical Like Cyclone, cioè un ciclone mediterraneo.



Sabato è prevista una veloce perturbazione e un nuovo calo della temperatura soprattutto sulle Alpi e domenica anche al Centro-sud, dove tornerà ad aumentare il vento. Qualche pioggia sui rilievi del Nordest e poi lungo la Penisola nelle successive 24 ore con nubi e temporali sul versante Adriatico del Centro, più diffusi sulle regioni meridionali.

