Meteo, arriva l'alta pressione africana: da domenica una settimana estiva

Meteo: l'ESTATE DI San Martino sarà più lunga del previsto. Ecco quanto dureràhttps://t.co/a2SJcYx77q pic.twitter.com/c2xKGIGLrb — IL METEO.it (@ilmeteoit) November 7, 2018

Mercoledì 7 Novembre 2018, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio maltempo? Secondo ilMeteo.it sull'Italia sta tornando l'estate. Una circolazione instabile ad Ovest del Mediterraneo mantiene condizioni perturbate su molte regioni, dal Nord Africa però comincia ad avanzare un campo di alta pressione. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che nella giornata di oggi, piogge e locali temporali potranno interessare ancora le regioni settentrionali, quelle tirreniche come la Toscana e la Campania e meno diffusamente il resto d'Italia.Da domani però un campo di alta pressione dall'Africa conquisterà tutto il Sud, il Centro e il Nordest riportando un tempo più stabile e soleggiato, soltanto il Nordovest, in particolar modo il Piemonte e la Liguria saranno interessati dalle piogge, localmente anche moderate o forti. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it comunica che al Nordovest pioverà anche nei prossimi giorni e almeno fino a sabato 10, mentre altrove il sole sarà più prevalente, eccetto in Sardegna dove pioverà Venerdì.Il direttore inoltre comunica che da domenica 11 e soprattutto lunedì 12 l'alta pressione conquisterà gradualmente tutta l'Italia portando condizioni stabili di bel tempo, sole e clima ancora piuttosto mite per il periodo almeno per i successivi 5-7 giorni.