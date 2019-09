Le previsioni del weekend, l'estate è tornata: «Sembrerà luglio o agosto»

#Meteo: WEEKEND, Sabato 14 e Domenica 15 saranno Giorni Anomali, simili a Luglio e Agosto. Ecco i Dettagli #12settembre https://t.co/3rvpMkcEF1 pic.twitter.com/bEqWzZzb5T — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 12, 2019

Giovedì 12 Settembre 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 14:53

L'autunno non ha fretta di arrivare: dopo il generale cambiamento dell'atmosfera degli ultimi giorni rispetto alle afose giornate di fine agosto, tornano sprazzi di estate nel weekend, con temperature anomale per questo periodo e molto più simili ai mesi di luglio e agosto, scrive il team del sito ilMeteo.it.Sabato 14 settembre il sole sarà dominante, ma con locali foschie nei bassi strati sulle aree pianeggianti del Nord: nel pomeriggio qualche nuvola sull'arco alpino e sulla dorsale appenninica, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. Le temperature raggiungeranno però valori tipici dell'estate, in particolare sull'area tirrenica e sulle due Isole maggiori.Domenica 15, stessa situazione del giorno prima con poche novità sul fronte meteo-climatico. Tanto sole e qualche nube pomeridiana sui monti caratterizzeranno una giornata festiva che sarà ancora di stampo puramente estivo. Le temperature raggiungeranno infatti picchi di 34/35°C sulle aree interne della Sardegna e saranno diffusamente oltre i 30°C sul resto del Paese.