Meteo, torna il gelo di Burian e il maltempo: attenzione ai tornado

Ancora maltempo e torna il Burian. Una maestosa discesa di aria gelida colpirà quasi tutto il continente. Dal 18 marzo - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - un campo di alta pressione si posizionerà nei pressi della Scandinavia, favorendo l'afflusso di masse d'aria gelide che in moto retrogrado dalla Russia raggiungeranno tutte le nazioni centrali del continente.Il Burian 2 imperverserà su gran parte dell'Europa per parecchi giorni. Il vecchio continente entrerà in un prolungato periodo gelido e nevoso. Temperature al suolo abbondantemente sotto lo zero si registreranno in Svizzera, Austria, Germani, Ceco-Slovacchia, Francia e tutte le nazioni orientali. La neve cadrà fino in pianura e almeno fino a fine marzo e per il periodo pasquale. E l'Italia non sarà da meno.Insomma, anche l'Italia farà parte di questa nuova fase perturbata e molto fredda. Già nel corso del prossimo weekend una bassa pressione sul mar Tirreno si muoverà con moto anomalo verso il Nordest, attirando il Burian 2 che nei giorni successi dilagherà sul nostro Paese in maniera graduale, ma incisiva.In merito al tornado invece, il climatologo Antonello Pasini del CNR ha studiato il collegamento tra la temperatura del Mediterraneo e questi eventi potenzialmente distruttivi ed è arrivato alla conclusione che il riscaldamento globale ormai ha innalzato di qualche grado anche la temperature del mare nostrum, ormai sopra la media da parecchi anni. Il climatologo ha scoperto inoltre che la violenza dei tornado in Italia aumenterà di potenza man mano che la temperatura del mare salirà. Anche il Burian, ondate di gelo improvvise, nevicate eccezionali fuori stagione, caldo record estivo, sono tutte facce della stessa medaglia: il clima che cambia.