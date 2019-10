Meteo, weekend con caldo africano: «Picchi fino a 32 gradi». Dalla prossima settimana il ribaltone

Venerdì 18 Ottobre 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fuori dalle righe, o almeno dai termometri. Sebbene sia autunno inoltrato lesulla Penisola si ostinano ad essere elevate ee a marcare ancora di più questa tendenza sarà una nuovain arrio su tutta l'italia che porterà anche a picchi diin alcune regioni del Paese.Dopo un venerdì stabile sul fronte termico, nel corso del weekend i termometri cominceranno invece una risalita, per effetto di venti caldi di Scirocco richiamati da una depressione sulla Penisola iberica. Questo comporterà un aumento delle temperature su Sardegna, dove nelle zone in terne si potrebbero raggiungere anche 32 gradi. Ci saranno punte di 26/27 gradi anche a Bari, Napoli, Roma e Firenze, con picchi fino a 30 gradi sulle estreme regioni meridionali. Anche al Nord le temperature saranno elevate con punte fino ai 25 gradi, come riporta ilmeteo.it.Se nelle prime giornate della prossima settimana resterà una situazione di stabilità le cose potrebbero cambiare a partire da giovedì prossimo quando il Vortice sulla Penisola Iberica, porterà nubi e piogge al Nord-Ovest, e in tutta l'area tirrenica e la Sardegna. La presenza dell'anticiclone bloccherà però il maltempo dando luogo a una maggior persistenza delle precipitazioni con rischio di fenomeni alluvionali soprattutto in Piemonte, Liguria, e in parte della Lombardia e dell'Emilia così come in Sardegna, Toscana e sulle coste laziali più settentrionali.