Meteo weekend Italia: temperature oltre 30 gradi su tutto il Paese

Si dovrà resitere fino a domani a qualche temporale, a tratti intenso, poi dal weekend gli italiani potranno godersi la 'svolta calda' a oltre 30 gradi di temperatura su quasi tutto il Paese. Mancano pochi giorni e l'Italia sarà invasa dall'anticiclone africano che stenta a raggiungere tutte le regioni, frenato da «un'ostinata circolazione instabile» presente sui settori nordorientali. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che oggi fenomeni temporaleschi colpiranno ancora l'arco alpino, quello prealpino e questa volta potrebbero raggiungere pure la pianura del Veneto e della Lombardia. Altri temporali, precisano i meteorologi, scoppieranno sui settori appenninici centro-meridionali e localmente fin sulle coste tirreniche, rovesci intensi pure sulla Sardegna e sulla Sicilia sudorientali, sarà soleggiato sul resto d'Italia.

L'instabilità diminuirà gradualmente domani, quando i temporali sulle Alpi saranno davvero isolati, mentre sugli Appennini continueranno in molte zone. La svolta, aggiungono gli esperti de ILMeteo.it, avverrà nel corso del weekend; il sole sarà davvero prevalente su tutte le regioni e le temperature cominceranno a lievitare di molti gradi. Tra sabato e domenica i valori massimi al Centro-Nord toccheranno picchi di 33-34 gradi in Emilia e in Toscana, fino a 32 gradi sul resto delle zone e qualche grado in meno al Sud, ancora accarezzato da una circolazione debolmente instabile.