Metro A Roma, donna sviene e cade sui binari della stazione Vittorio Emanuele: il treno si ferma in tempo, salva

Questa mattina una donna anziana è caduta sui binari della metro A di Roma della stazione Vittorio Emanuele. Il treno che stava accorrendo è riuscito a fermarsi in tempo ed ha evitato di travolgerla.

Metro A, donna sviene e cade sui binari

Immediatamente soccorsa da altri tre passeggeri, la donna ha riportato una ferita alla testa ed è stata adagiata sulla panchina in attesa dei sanitari del 118. Nel mentre le persone presenti sulla banchina hanno avvertito il conducente del convoglio sbracciandosi in maniera vistosa. Il servizio si è interrotto per il tempo necessario ai soccorsi ed è poi ripartito seppur con qualche rallentamento alla circolazione. Successivamente è stato momentaneamente interrotto l'accesso ai treni dalla stazione Vittorio Emanuele.

#info #atac - METRO A - circolazione rallentata per soccorso a viaggiatore alla stazione Vittorio Emanuele direzione Anagnina. Seguono aggiornamenti#roma — infoatac (@InfoAtac) March 15, 2023

La nota dell'Atac

«La linea A della metropolitana ha subito forti rallentamenti a causa delle necessità di soccorrere una passeggera che è svenuta mentre si trovava in banchina alla stazione Vittorio ed è caduta sui binari. L'operatore di stazione si è subito accorto dell'accaduto e ha premuto il pulsante che ha disalimentato la linea, provocando la sospensione del servizio per il tempo necessario ad allontanare la passeggera dai binari e prestarle soccorso. Nel frattempo è stato richiesto l'intervento del 118». Così in una nota Atac. «La linea, una volta rialimentata, è tornata gradualmente alla normalità».