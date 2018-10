Domenica 28 Ottobre 2018, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Panico questa mattina alle 8 alla stazione Castro Pretorio della metro B di Roma squadre del Comando di Roma sono intervenute per una persona sotto un convoglio della metro: si tratta di una donna peruviana di 43 anni estratta da sotto il convoglio e posizionata sulla barella. Il 118 ha trasportato la donna in codice rosso in ospedale: non è in pericolo di vita.Durante l'intervento, la linea della Metro è stata sospesa fino al termine dell'intervento. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe lanciata sui binari al passaggio del convoglio della linea B. Sul posto la polizia che ha ascoltato testimoni e vagliato le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Si ipotizza il gesto volontario.