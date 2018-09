Roma, chiuse 10 stazioni della metro A: incendio in una galleria di servizio. Migliaia a caccia del bus

Si è poi appreso che l'incendio, che ha prodotto il fumo e che ha portato alla chiusura di un tratto della metro A, è scoppiato in una galleria servizi interrata in via Marsala, alla stazione Termini, dove passano cavi elettrici, telefonici e fibra. Almeno quattro squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per spegnere le fiamme. A scopo cautelativo, la linea A della metropolitana è stata limitata alle stazioni di S. Giovanni ed Ottaviano.

Problemi anche alla linea tranviaria 3 e 14 per il danneggiamento di un cavo elettrico durante dei lavori che ha portato alla creazioni di ingorghi allo snodo di Porta Maggiore. Anche in questo caso Atac ha attivato bus sostitutivi.

«Un rientro dalle ferie amaro per i cittadini romani che si spostano con la metro A. Un incendio in una galleria servizi alla stazione Termini a Roma, infatti, ha portato stasera alla chiusura del tratto San Giovanni-Ottaviano, con conseguenti ripercussioni per gli utenti». Così una nota del Codacons. «Il ritorno al lavoro dei romani è all'insegna dei disagi nei trasporti - afferma il presidente Carlo Rienzi - Un pessimo segnale in vista del prossimo autunno, considerati i noti problemi che assillano il servizio di trasporto pubblico della capitale e i frequenti disservizi registrati sulle linee della metropolitana. Chiediamo all'Atac e al Comune di attivarsi fattivamente affinché nei prossimi mesi il servizio bus, metro e tram venga espletato con regolarità e siano eliminati i disservizi che assillano da troppo tempo gli utenti del trasporto pubblico».

Martedì 4 Settembre 2018, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pendolari nel caos a. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Lo stop al servizio dopo la segnalazione di fumo in galleria: per questo motivo sono stati allertati i vigili del fuoco.A Termini è stata chiusa anche via Marsala dove sono in atto delle verifiche. I viaggiatori lamentano sui social la mancanza di bus sostitutivi: migliaia di persone - moltissimi i turisti diretti a termini - attendono sui marciapiedi traboccanti i mezzi che arrivano con la scritta luminosa "Deposito" che non aiuta ad orientarsi. Per cercare di attenuare i disagi sono state organizzate file delle persone in attesa, ma non mancati momenti di tensione.CODACONS