Giovedì 1 Febbraio 2018, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 12:43

Dramma alla stazione della metro Barberini a Roma. Un militare del reggimento bersaglieri si è suicidato sparandosi nel bagno di servizio della stazione Barberini della metro. Il militare, un caporalmaggiore, era in servizio in quel momento.Chiusa la stazione della metro per i rilievi. Sul posto i carabinieri del VII nucleo investigativo e della compagnia Roma Centro.