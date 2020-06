Covid, choc in metro a Milano: senza mascherina e con le scarpe sui sedili

In metropolitana Milano dribblando qualsiasi regola anti- covid . La denuncia arriva dalla pagina Facebook Tramvieri di Milano: nella foto si vedono due ragazze distese sui sedili e con le scarpe piazzate proprio dove la gente si deve sedere. In un post molto polemico, si segnalano tutte le violazioni della normativa di distanziamento e di sicurezza anti. Siamo alla stazione Crocetta sulla"Domenica 28 giugno 2020 - si legge nel testo del post - METRÒ M3 LA MALEDUCAZIONE E INCIVILTÀ ALLA FACCIA DELLE NORME BASILARI D'IGIENE e di regolamento in metropolitana. E chissenefrega dei virus e batteri e covid-19 e dell'altra gente. Musica dal cellulare a tutto volume, scarpe sui sedili e vai, altro che disinfettante e rispetto verso il prossimo. Una adolescente passi, ma l'altra di mezza età ... PASSATEVI IL GEL, perché in metrò salgono anche queste cafoncelle che poggiano le scarpe di strada ovunque alla faccia di virus e batteri. Oramai è un atteggiamento trasversale per sesso età colore e nazionalità, senza vergogna ovviamente, guai a ledere la libertà personale di fare quel cavolo che si vuole. Ovviamente tutti zitti a lasciar fare, guai a dire qualcosa a una di queste... poco ci manca che denuncerebbe una falsa tentata violenza verbale. VERGOGNA !!!!"