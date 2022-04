Michael Antonelli, ciclista 21enne morto di Covid due anni dopo il grave incidente in gara: aperta un'inchiesta

Michael Antonelli è morto di Covid nel dicembre 2020 all'età di 21 anni. Il giovane sammarinese era rimasto gravemente ferito in un incidente di gara a San Marcello (Pistoia) il 15 agosto 2018, durante la 72esima Firenze-Viareggio, classica toscana di Ferragosto per ciclisti dilettanti (categoria Elite under 23). Per il suo decesso la procura di Pistoia ha chiesto il rinvio a giudizio dell'organizzatore e del direttore della gara per omicidio colposo. L'udienza preliminare si aprirà il 9 maggio. È quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Castel Volturno: tocca cavo scoperto, 35enne ucciso da una scossa in... NOLE Torino, muore a 17 anni schiacciato da un muletto: indagini in corso L'INCIDENTE Incidente sul lavoro, operaio di Avellino morto schiacciato da un...

Freddy Rincon è morto, l'ex calciatore del Napoli non ce l'ha fatta dopo l'incidente in Colombia, aveva 55 anni

Michael Antonelli, ciclista morto di Covid due anni dopo il grave incidente in gara

Nel corso della gara Antonelli era rimasto coinvolto in una caduta di gruppo ed era finito in una scarpata battendo la testa. Per le gravi lesioni riportate era stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Era poi iniziato un lungo e difficile percorso riabilitativo in seguito alle lesioni dovute al trauma cranico. Poi due anni dopo il Covid che in pochi giorni ne aveva provocato il decesso. La procura di Pistoia, al termine delle indagini avviate su esposto della famiglia del ciclista, ravvisando un nesso di causalità tra l'incidente e la morte del giovane, ha chiesto il rinvio a giudizio.