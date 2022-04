Michael Merlini ucciso dal treno alla stazione di Alba Adriatica. Il 25enne era scomparso a Pasqua

E’ Michael Merlini, 25 anni, originario di Martinsicuro, il giovane investito dal treno la notte tra domenica di Pasqua e lunedì alla stazione ferroviaria di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Nonostante le condizioni in cui il povero corpo è stato rinvenuto, gli inquirenti sono riusciti a risalire alla sua identità. Questa mattina è stata chiamata la mamma per il riconoscimento.

APPROFONDIMENTI GENOVA Disabili fatti scendere dal treno a Genova, partono esposti. Regione...

La procura, oggi, ha subito restituito i resti ai familiari che ora potranno fare il funerale. E’ così che purtroppo si sono spente tutte le speranze che i familiari di Michael avevano di ritrovare ancora vivo il 25enne che l’ultima volta era stato visto proprio ad Alba Adriatica la domenica di Pasqua.

La mamma aveva lanciato sui social network un appello per cercare il figlio, rilanciato per tutta la giornata di ieri, da parenti, amici e anche dall'associazione Penelope. Oggi il tragico epilogo. La Polfer di Giulianova, che indaga sul caso, ha accertato che si è trattato di un tragico indicente.