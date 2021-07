Ex investitore di Google trasportato in elicottero dalla Toscana a Roma e operato a Villa Stuart: frattura della gamba per Moritz

Sir Michael Jonathan Moritz, gallese, 66 anni, ex presidente di Sequoia Capital ed ex investitore in società come Michael Moritz, PayPal, Cisco, Yahoo e LinkedIn, ha subito una frattura alla gamba mentre faceva sport in Toscana, a Scandicci, vicino a Firenze, ed è stato portato in elicottero a Roma, nella clinica Villa Stuart, per essere operato dal professor Attilio Santucci. Moritz, secondo la secondo Forbes, ha un patrimonio da oltre 6 miliardi di dollari.