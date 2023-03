Michele Guzzo, morto dissanguato a 28 anni: arteria femorale recisa mentre scavalca una cancellata

Muore a 28 anni per colpa della punta di una cancellata che voleva scavalcare che gli ha trafitto l’arteria femorale. Vittima dell'incidente a Parma, in viale Partigiani d’Italia, Michele Guzzo, un ragazzo di 28 anni: è morto dissanguato.

Michele Guzzo, morto mentre scavalca un cancello

Si indaga su cosa stesse facendo il giovane: probabilmente stava cercando di mettersi in contatto con un amico che abita nella palazzina in cui è avvenuta la tragedia. Il ragazzo è stato trovato agonizzante nel cortile dell’abitazione allele 9.30 del mattino, in una pozza di sangue. Inutili quanto disperati i tentativi dei soccorritori.

CHI ERA

Diplomato e tifoso del Milan, Guzzo aveva studiato in una scuola di cucina e lavorava come consulente nel campo della ristorazione. Tanti gli amici accorsi sul luogo della tragedia, mentre il padre non si dà pace: «Ho perso tutto, per me era l’unica cosa che contava». La famiglia è stata già segnata da un grande lutto, Michele ha perso la madre a 17 anni.