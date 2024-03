Michele Malenotti morto in scooter vicino Venezia, la sua famiglia rilanciò il marchio Belstaff

SCORZE' - È morto nella notte per un incidente in scooter l'imprenditore Michele Malenotti, 42 anni, la famiglia che rilanciò la nota azienda d'abbigliamento Belstaff. L'incidente è avvenuto sulla strada regionale 15, all'altezza di Scorzè, in una rotatoria. Il dramma in provincia di Venezia.

Le cause sono da accertare. Michele Malenotti viveva tra Mogliano Veneto e Roma.