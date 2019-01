È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio il 50enne egiziano che ieri sera si è gettato dal portellone di un volo in partenza dall'aeroporto di Malpensa (Varese) per poi fuggire sulla pista, provocando la chiusura dello scalo internazionale. I militari della compagnia di Busto Arsizio (Varese) lo hanno rintracciato intorno all'1.30 di oggi, a Samarate, in provincia di Varese.