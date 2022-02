Migrante vuol vaccinarsi, ma non c'è nessuno disposto a farlo: non ha i documenti

C'è un caso che sta facendo molto discutere alla mensa San Francesco di Giulianova. È il caso di un tunisino che da anni frequenta la mensa e che insiste per potersi vaccinare contro il Covid, ma non trova nessuno che sia disposto a farlo. Questo accade perché l'uomo non ha più i documenti personali. Aveva lavorato come operaio in un'azienda di Martinsicuro, ma poi la fabbrica ha chiuso i battenti e non è riuscito ad avere indietro i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati