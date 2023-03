Migranti, barcone alla deriva: persi i contatti. A bordo 47 persone

La premier Giorgia Meloni in pressing sull'Europa per la gestione dei flussi di migranti sulle rotte dalla Turchia e dalla Tunisia. «Dopo la terribile tragedia di Cutro, improcrastinabile attuare le decisioni del Consiglio europeo di febbraio», sottolinea Palazzo Chigi in risposta alla lettera del presidente del Consiglio Ue Michel in vista della riunione del 22-24 marzo. Allarme del governo per l'esodo di 900mila migranti dalla Tunisia. Recuperate altre 3 vittime del naufragio, due bambini e un adulto. I morti accertati sono 76. Oltre 1.200 i migranti salvati dalla Guardia Costiera nelle ultime ore.