Migranti, barcone si ribalta vicino a Lampedusa: 45 in salvo, ma ci sono dispersi

Strappati alla morte in mare altri 45 migranti, recuperati nella notte a 15 miglia di Lampedusa dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. Come spiega la Guardia costiera all'Adnkronos sono state tratte in salvo 38 persone dalla motovedetta CP324, e non 40 come si era pensato in un primo momento, e altre sette persone dalla motovedetta V1102 delle Fiamme gialle. I migranti si trovavano su un barcone che si è ribaltato. Sono in corso le ricerche di eventuali dispersi.

L'elicottero del secondo nucleo aereo Guardia costiera di Catania sta perlustrando l'area per provare ad individuare eventuali dispersi. Sulla base delle prime testimonianze raccolte a bordo delle motovedette dai migranti superstiti, sulla «carretta del mare» c'era una cinquantina di persone. All'appello mancherebbero altri 5 migranti, ma i racconti dei superstiti, al momento, vengono valutati con il beneficio del dubbio.

