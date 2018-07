Migranti, i 450 del barcone trasferiti su navi Frontex e Gdf: verso la Sicilia. Salvini a Conte: vadano a Malta o in Libia

migranti che erano a bordo del barcone in legno partito dalla Libia e sul quale ieri si è consumato l'ennesimo scontro tra l'Italia e Malta sono stati trasbordati su navi sicure: 176 persone sul pattugliatore Protector, inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costiera per motivi sanitari. S ul peschereccio in legno non è rimasto nessuno e le navi procedono verso la Sicilia. Ma arriva lo stop di Salvini: Tutti e 450 iche erano a bordo del barcone in legno partito dalla Libia e sul quale ieri si è consumato l'ennesimosono stati trasbordati su navi sicure:ul peschereccio in legno non è rimasto nessuno e le navi procedono verso la Sicilia. Ma arriva lo stop di Salvini:





Il ministro dell'Interno ha informato della situazione il premier Giuseppe Conte ribadendo la sua linea: nessun porto italiano per i migranti. «Occorre un atto di giustizia, rispetto e coraggio per contrastare i trafficanti e stimolare un intervento europeo», avrebbe sottolineato Salvini a Conte, insistendo sull'opportunità che alle due navi venga data indicazione di fare rotta verso Malta o la Libia. Dunque, avrebbe ribadito, non verrà dato accesso ai porti italiani.



Le due navi su cui sono stati trasferiti i migranti sembrano fare rotta su Porto Empedocle (Ag), ma non è detto che sia la costa Agrigentina la «prescelta» per lo sbarco. I due pattugliatori, il Monte Sperone della Guardia di finanza e il Protector del dispositivo Frontex, da più di un'ora stanno navigando verso Nord. La Capitaneria di porto di Porto Empedocle è in attesa di conoscere dal centro di coordinamento di Roma l'approdo delle due unità navali. Non c'è ancora alcuna certezza che la loro destinazione sia la costa agrigentina; sembra, infatti, prendere corpo l'ipotesi che il porto di sbarco possa essere quello di Pozzallo, nel Ragusano.

