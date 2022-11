«Giorgia facci entrare», il video postato direttamente dal barcone di migranti: è bufera sui social

«Giorgia facci entrare», questa la didascalia nel video, ormai virale sul social TikTok, girato da un giovane ragazzo che si trova a bordo di uno dei tanto discussi barconi che trasportano migliaia di migranti, tra cui bambini ed anziani, che sperano nel poter essere accolti in Italia.

Un video toccante quanto insolito. Oltre alle immagini delle persone accalcate sul barcone ed in preda alle intemperie, il giovane regista del video si ritrae in un selfie assieme ad un suo compagno di viaggio, entrambi erano sorridenti, un sorriso speranzoso, o un sorriso che vuol nascondere la paura di ciò che potrebbe accadere? Immagini che hanno creato scalpore, facendo esplodere una vera e propria bufera nei commenti postati da più i 4mila utenti, tutti increduli su come si potesse registrare un video in quella circostanza.

La posizione della premier Meloni in merito agli sbarchi è ormai chiara: vuole difendere i confini italiani e bloccare l'immigrazione clandestina.

Le immagini mostrate nel video ritraggono l'effettiva situazione che affrontano i migranti durante queste lunghe tratte