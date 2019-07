Migranti, i braccianti stranieri occupano la Basilica di San Nicola a Bari: «Ci sfruttano»

si inserisce nel più ampio percorso di lotta dei braccianti che vivono nei ghetti del territorio foggiano». Il Coordinamento Lavoratori agricoli USB Foggia spiega, in una nota del sindacato a firma di Aboubakar Soumahoro, l'azione di stamani a Bari dove una delegazione di braccianti della provincia di Foggia e del ghetto di Borgo Mezzanone ha occupato questa mattina simbolicamente la Basilica di Bari. L'iniziativa, organizzata da Coordinamento Lavoratori agricoli USB Foggia, «In un appello viene chiesto un incontro con arcivescovo e «soluzioni abitative».È «una lotta contro l'indifferenza della Regione Puglia e del Governo gialloverde - aggiunge - che cerca di trasformare una questione sociale in una questione di pubblica sicurezza. Nelle campagne del foggiano si continua con l'attacco alle 'baracchè, per radere al suolo i campi dei braccianti senza una soluzione alternativa». I migranti in protesta hanno chiesto un incontro con l'arcivescovo di Bari, lamentando che «da troppo tempo si attendono risposte e l'avvio di un tavolo regionale sui temi dell'agricoltura e del bracciantato, si chiedono incontri alle istituzioni regionali, in primis al presidente Emiliano, ma finora nulla si è concretizzato. Siamo, quindi, costretti a compiere azioni altamente simboliche con l'auspicio di incontrare le autorità ecclesiastiche della città capoluogo».