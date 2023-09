Come sta?

«Bene, so di avere fatto la cosa giusta» spiega Pasquale Iadicicco, 33 anni, carabiniere scelto, casertano di San Marco di Teano in servizio in Puglia, protagonista a Lampedusa di quel tenero abbraccio con il quale sulla banchina protegge una bimba immigrata nell'inferno dell'ennesimo caotico sbarco, immagine divenuta presto virale nel web. Il tono serafico di chi quasi prova stupore di fronte a tanta improvvisa popolarità. Il linguaggio essenziale e scarno degli uomini d'azione. Così taglia corto: «A breve salperò per Lampedusa quindi non avrò più linea telefonica fino a domani».

APPROFONDIMENTI Migranti, l'asse con Parigi: si muove la Ue, intesa con l’Eliseo per azioni navali congiunte Migranti, a Lampedusa Meloni e von der Leyen. La premier: «L'unica soluzione è fermare le partenze illegali». Piano Ue in 10 punti

Sa che in queste ore è il carabiniere più amato dagli italiani, nel rispecchiare l'immagine più bella dell'Arma, quella di militari vicini alle persone?

«Ho fatto semplicemente il mio dovere. È stato un gesto naturale».

Era la prima volta a Lampedusa?

«No, da sette anni collaboro a questo genere di operazioni. Sono abbastanza preparato. La situazione non ci ha colto alla sprovvista».

Operazioni delicate.

«Sì, il centro è sovraffollato, come ben tutti sanno grazie a quanto documentano le televisioni. C'erano circa 6mila persone, forse anche di più. Passano tutti per l'hot spot, per poi raggiungere altre destinazioni. Noi abbiamo il compito di mantenere l'ordine accompagnandoli agli autobus. Tutti hanno fretta di andarsene. E in certi momenti può accadere di tutto».

Cioè?

«Noi diamo priorità alle donne e ai bambini, ma in alcuni momenti accade che gli altri si agitino e qualcuno rischia di travolgere chi si trova sulla propria strada».

Ci racconta com'è andata?

«C'era questa donna con la bimba tra le braccia. Ad un certo punto ho visto che la madre rischiava di cadere e allora d'istinto le ho preso la bambina al volo. La piccola aveva un'aria piuttosto turbata, con tutta quella gente attorno che urlava e spingeva. Subito ho cercato di guadagnare qualche metro più in là, sorreggendola bene in alto per farla respirare dell'aria pulita, lontano da quella polvere che si alzava».

E la bimba?

«Pian piano si è calmata. La rassicuravo. Le dicevo: tranquilla, mamma è qui, vicino a te. Abbiamo anche scherzato. Ma ho fatto una cosa del tutto naturale, mi creda».

Di sicuro ha mostrato una dimestichezza non comune.

«Eppure non ho figli, ho 33 anni, non sono né sposato né fidanzato. Chissà, forse si sarà fatto all'improvviso largo l'istinto paterno. Oppure è semplicemente l'età che avanza (sorride, ndr) e suggerisce comportamenti ancora più attenti nei confronti degli altri».

Se lo faccia ripetere da chi ha qualche anno e tre figli più di lei: in quella sequenza mostra una gestualità non comune. Forse si è addestrato in famiglia?

«Diciamo di sì. Al mio paese io e mia madre abbiamo fatto da padrini di battesimo ad un bambino figlio di una coppia amica: immigrato lui, italiana lei. E ce lo siamo allevati. Si chiama Omar, ha 11 anni: per me è come un fratello minore».

I colleghi cosa le hanno detto?

«Di quel video non sapevo nulla. Anche perché di telecamere e telefonini non ne abbiamo portati: infatti ancora mi chiedo chi sia stato a raccogliere quelle immagini. Proprio grazie ai colleghi nel tardo pomeriggio ho potuto vedere. Mi hanno fatto i complimenti, ma io sono sicuro che ciascuno dei componenti di tutte le forze dell'ordine presenti nell'hotspot di Lampedusa avrebbe fatto lo stesso al posto mio».

I suoi superiori?

«Si sono complimentati per la prontezza».

Sua madre come l'ha presa?

«Era orgogliosa. Mi hanno telefonato anche tanti amici. Il paese è piccolo: San Marco è una frazione di Teano. Tutti erano contenti».

E Omar?

«Omar sarà stato sicuramente entusiasta di vedermi in tv e per il gesto compiuto. Ma insisto: è stata una cosa del tutto normale».