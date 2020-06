Cinque ragazzini afghani stipati in un container, li salvano i carabinieri

PERUGIA - Cinque minorenni afghani sono stati trovati dai carabinieri all'interno di un container proveniente dalla Serbia. È accaduto a Ponterio di Todi. Il container, con contenitori in vetro, era partito dalla Serbia il 15 giugno ed era diretto in Campania.

L'intervento dei carabinieri è stato richiesto dallo stesso autista del camion, un serbo, che era in sosta nell'area di servizio e ha sentito dei rumori provenire dal container. Pensando dapprima a un problema meccanico, l'uomo ha chiesto aiuto da un camionista italiano in sosta nella stessa area di servizio. Avvicinatisi al container i due hanno chiaramente sentito delle voci provenire dall'interno e hanno chiamato il 112