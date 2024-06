Migranti, undici corpi decomposti vegliati da alcune suore a Lampedusa: sono stati recuperati ieri da SeaWatch

Non si sa ovviamente chi siano. E forse non si saprà mai. Sulle bare i soccorritori hanno però attaccato un foglio A4 con una lettera per contraddistinguere gli undici cadaveri pescati ieri in avanzato stato di decomposizione nel Mediterraneo, al largo della Libia. L, F, G, H, I. Il dodicesimo cadavere è stato individuato stamattina da un velivolo di SeaWatch, più o meno galleggiava nella stessa area dove ieri era stata segnalata la presenza in acqua di undici corpi successivamente recuperati dagli uomini della Geo Barents di Medici senza frontiere.

Le bare sono state allineate in un'area protetta a Lampedusa.

Sono state visitate dal sindaco dell'isola e poi benedette da un parroco assieme ad alcune suore che sono restate a pregare in quella che sembra una sala convegni. Le religiose indossavano tutte le mascherine, una protezione obbligatoria per via delle condizioni terribili in cui hanno trovato i corpi. Erano talmente straziati, raccontano, che non hanno permesso a nessuno - nemmeno il sindaco - di poter accedere alle operazioni medico legali necessarie, prima di collocare i corpi nelle bare.

Si tratta dell'ennesima tragedia silenziosa. L'ong tedesca SeaWatch ne ha dato notizia ieri con un post. «Ieri il nostro equipaggio ha avvistato 11 corpi e durante il volo di oggi ne è stato scoperto un altro. Le ricerche continuano. I morti sono stati avvistati tra 35 e 77 chilometri al largo della costa libica. Non sappiamo se e quante altre persone siano annegate si può presumere che i morti siano stati vittime di un naufragio precedentemente non rilevato. La nostra solidarietà va a tutti i cari delle persone annegate. La nostra rabbia è rivolta alla politica italiana ed europea».

Le suore pregano e ricordano le parole di Papa Francesco quando nel 2013 volle recarsi a Lampedusa. Era il suo primo viaggio del pontificato e scelse quell'isola per lanciare un appello a tutti i paesi europei a non restare indifferenti e non lasciare sole le nazioni più esposte alle migrazioni incontrollate. Disse che il Mediterraneo è diventato il più grande cimitero d'Europa. Pronunciò queste frasi su una barca mentre gettava in acqua una corona di fiori.