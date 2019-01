Si incagliano in 51 in barca a vela davanti a un hotel sul mare: salvati a Crotone

Cinquantuno migranti curdi sono stati soccorsi lungo la costa crotonese, nella frazione Torre del comune di Melissa. Sono giunti all'alba a bordo di una imbarcazione a vela. Il natante si è incagliato a pochi metri dalla spiaggia nei pressi di un hotel. Le urla dei migranti hanno svegliato alcuni residenti della zona che sono accorsi in loro aiuto.Anche il sindaco di Melissa, Gino Murgi, ha dato una mano a trarre in salvo i migranti. È stata anche utilizzata l'imbarcazione di salvataggio in dotazione all'hotel per il periodo estivo per portare al sicuro le sei donne ed i quattro bambini, tra i quali un neonato, che erano a bordo. L'hotel ha poi messo a disposizione la sua struttura per soccorrere le persone e permettere loro di potersi asciugare e cambiare usando stufe, phon e coperte. Sul posto sono giunte le forze di polizia che hanno poi provveduto a trasferire i migranti nell centro di accoglienza di Sant'Anna per le procedure di identificazione.